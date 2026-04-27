En Mérida: Confirman 12 fallecidos y tres heridos al concluir labores de búsqueda en barranco donde cayó autobús

Los organismos de emergencias concluyeron este lunes las operaciones de búsqueda tras el accidente de un autobús en el municipio Cardenal Quintero, estado Mérida. El saldo de víctimas fue de 12 muertos y tres heridos.

Luego de que el autobús cayó por un barranco en el sector La Campana, los organismos de emergencias ubicaron 12 cadáveres. En las últimas horas, recuperaron los dos últimos cuerpos y concluyeron las búsquedas.

Las víctimas fueron identificadas como Germán Altuve (conductor), Yosman Toro, Rafael Saavedra, Gioria Rojas, César Rangel, Pedro Valango, Clever Contreras, Yasmin Díaz, Edilia Rincón, Liz Cuellar y Gerardo Toro.

Las autoridades tienen en su poder el cuerpo de la duodécima víctima mortal. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota, no ha sido identificada.

Las autoridades informaron sobre el rescate de tres pasajeros con vida del barranco. Entre ellos se encuentran Yasmira García Perozo y Luis Beltrán Peña Dávila, a quienes trasladaron hasta el hospital de Mérida, y Orlando José Paredes, a quien llevaron hasta el hospital Luis Razetti de Barinas.

DETALLES DEL ACCIDENTE

El vehículo de transporte pertenecía a la línea Unión Táchira que cubría la ruta Barinas–Mérida. Hasta el momento se desconoce qué llevó al conductor a perder el control de la unidad.

Tras el incidente ocurrido en horas de la tarde del sábado, vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades. Sin embargo, la operación de rescate se vio retrasada debido a las condiciones del terreno y climáticas.

Hasta el momento se desconoce el número de pasajeros que iban a bordo. Trascendió que el autobús partió del terminal con 13 pasajeros, pero durante el camino recogió a otros más.