Cayó desalmada que mantenía a su perrito en «condiciones deplorables»: El animal falleció tras el rescate

Funcionarios del Servicio de Policía Ambiental y del Servicio de Investigaciones Penales (SIP) del municipio Simón Bolívar, en el estado Anzoátegui, detuvieron a María del Valle Narváez Ordaz, de 47 años, tras recibir múltiples denuncias de que la detenida maltrataba a su perrito, el cual falleció tras su rescate.

La policía actuó de inmediato para investigar la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el canino bajo la responsabilidad de la mujer. El comisario general José Ferrer, director de PoliBolívar, detalló que el procedimiento se centró en un perro macho mestizo de pelaje negro y marrón con una mancha blanca triangular en el cuello.

Según el jefe policial, el animal tenía una edad avanzada y «se encontraba en condiciones deplorables» al momento de que lo localizaran.

La comisión policial se trasladó al sector El Yaque 2A de La Orquídea en compañía de representantes de la Misión Nevado para verificar los hechos reportados por los ciudadanos. Una vez en el sitio, los oficiales fueron recibidos por María Narváez, quien actuó de forma hostil y «empezó a vociferar palabras obscenas contra la comisión» antes de su arresto.

Durante el operativo, una ciudadana informó a las autoridades que la propietaria había movilizado al perrito en un vehículo horas antes para intentar ocultar su estado. Tras realizar diversas pesquisas y recabar testimonios vecinales, la policía localizó al indefenso animal en la calle 4 del sector 2 de Boyacá 2, en la residencia de un familiar de la acusada.

AUTORIDADES CONFIRMARON MUERTE DEL ANIMALITO

Ferrer puntualizó que los funcionarios rescataron al animal en ese domicilio, donde confirmaron nuevamente que el ejemplar «se encontraba en deplorables condiciones» de salud. El perrito quedó bajo el resguardo inmediato de la Misión Nevado, cuyos especialistas intentaron estabilizarlo con la atención veterinaria necesaria para salvar su vida.

Pese a los esfuerzos médicos realizados por el equipo de protección animal, el perrito falleció pocas horas después debido a la gravedad de su cuadro clínico y su estado crítico. Tras el deceso del animal, los oficiales trasladaron el caso ante las autoridades judiciales para determinar las responsabilidades penales correspondientes por el delito de maltrato.

La policía municipal puso a la detenida a la orden de la Fiscalía Vigésimo Primera del Ministerio Público para que inicie el proceso legal por la muerte del canino.