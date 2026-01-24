En Lara: Cayó falsa abogada por estafar miles de dólares con la venta de una casa

Las autoridades policiales anunciaron la captura de una mujer de 53 años, identificada como, Osigrith Carlina Torrealba Torrealba, quien se habría hecho pasar por abogada y se vio involucrada en una estafa el municipio Palavecino, estado Lara.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó de la captura de Torralba. Precisó que resultó detenida por «usurpar funciones como abogada y estafar con la venta de una vivienda».

De acuerdo a las investigaciones, Torrealba tenía en su poder un «carnet falso» del Colegio de Abogados del estado Falcón. Asimismo, asegura que era trabajadora de la Notaría de Cabudare, en donde encontró a su víctima.

Presuntamente, Torrealba aseguró que estaba vendiendo una vivienda y la víctima le entregó 12.000 dólares para concretar la compra. «Sin embargo, al recibir el dinero, cortó comunicación con el presunto comprador», explicó Rico.

HISTORIAL DE TORREALBA

La víctima presentó una denuncia ante la Delegación Municipal San Juan Lara del Cicpc. Tras realizar el proceso de investigación, los detectives determinaron que Torrealba cometió esta estafa en tres ocasiones, obteniendo importantes ganancias.

«Al ahondar en las pesquisas, se determinó que esta, ejecutó el modus operandi tres veces, logrando estafar 36.000 dólares», expuso Rico.

Torrealba resultó detenido en el sector Tarabana 2, en la parroquia Cabudare del municipio Palavecino. Posteriormente, fue trasladada a los calabozos de la localidad y el caso quedó a la orden del Ministerio Público.