Agarraron a cabecilla de banda que se dedicaba robar en conocido centro comercial de Chacao, esto le incautaron

Organismos de seguridad en el municipio Chacao privaron de libertad a la cabecilla de una banda que se dedicada a hacer hurtos en centros comerciales.

La mujer responde al nombre de María Marlenny Gómez, de 49 años de edad, a quien atraparon en flagrancia. El Servicio de Investigación Penal de PoliChacao ya estaba tras la pista de esta mujer por sus actos ilícitos.

La aprehensión ocurrió en una tienda ubicada en el nivel Libertador del Centro Comercial Sambil.

El Director General de la Policía Municipal, Comisario Mayor, Luis Gonzalo Fernández de Córdova, informó que el personal de seguridad de la tienda retuvo a la delincuente, mientras alertaban a funcionarios policiales de que una mujer había sustraído varias prendas y que estaba bajo custodia.

Tras realizarle una inspección corporal a la mujer, los uniformados lograron colectar como evidencias 10 pantalones, 4 pares de zapatos, 4 suéter, 2 camisas, y 6 licras.

Fernández agregó que la aprehensión fue rápida gracias a la labor de recorrido que realizan los policías en los centros comerciales del municipio.

Asimismo, adelantaron que esta mujer no actuaría sola, por lo que se espera que en las próximas horas se produzcan nuevas detenciones.

Por su parte, el alcalde Gustavo Duque ordenó reforzar la seguridad en los establecimientos comerciales y anunció que habrá policías vestidos de civil para prevenir y dar respuesta inmediata a situaciones que se presenten durante la temporada navideña.