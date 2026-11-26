Organismos de emergencias rescataron a un hombre de 42 años, identificado como Enrique Padrón, que resultó herido en el parque nacional El Ávila, en Caracas. Las imágenes del procedimiento se viralizaron en redes sociales.

El Cuerpo de Bomberos Forestales informó en su cuenta de Instagram sobre el rescate del hombre. Precisó que el operativo se llevó a cabo en la quebrada Báquiro, parte alta de Ayala, parroquia Petare del municipio Sucre, estado Miranda.

De acuerdo al reporte bomberil, el hombre sufrió una caída desde unos 60 metros de altura y sufrió severas lesiones. Los bomberos trabajaron en conjunto con tres efectivos de los Ángeles de la Autopista.

El hombre fue diagnosticado con traumatismo de tórax cerrado con afectación en el hemitórax derecho, traumatismo abdominal con dolor focalizado en la fosa ilíaca izquierda y desorientación temporoespacial.

EL RESCATE FUE EXITOSO

Una vez localizaron al hombre, los organismos de emergencias lo inmovilizaron y lo subieron a una camilla. Luego fue subido a una ambulancia y trasladado al Hospital Domingo Luciani, en el sector El Llanito.

Germán Gutiérrez, primer comandante del Cuerpo de Bomberos y Bomberas Forestales Inparques, encabezó el operativo del rescate. Contó con el apoyo de 40 bomberos forestales y 16 efectivos del Cuerpo Civil de Guardaparques.

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Las autoridades difundieron varias imágenes del rescate, en donde se puede ver a los efectivos trasladando al hombre malherido. A pesar de las complicaciones del terreno, lograron concluir el procedimiento de forma exitosa.

En cuanto al hombre afectado, tan solo informaron de su diagnóstico y su trasladado al hospital de El Llanito. No hay mayores detalles de su estado de su salud o sus expectativas de mejora.