EN FOTOS: Un carro cayó por un barranco en la vía a Ocumare de la Costa, cuatro personas murieron

Cuatro personas murieron y una mujer resultó gravemente herida tras un accidente automovilístico registrado en el kilómetro 13 de la vía hacia Ocumare de la Costa en el estado Aragua.

«Los organismos de seguridad y prevención del estado Aragua se desplegaron de manera inmediata en el Km 13 de la Carretera Nacional hacia Ocumare de la Costa, tras registrarse el desbarrancamiento de un vehículo tipo carro», informó Protección Civil.

«Gracias a la rápida coordinación y el compromiso de nuestros funcionarios realizaron las labores de rescate y atención primaria en el sitio. A la lesionada la trasladaron con éxito al Hospital Central de Maracay (HCM) para recibir atención médica especializada», indicó el organismo.

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Aunque de manera oficial no trascendió el número de víctimas fatales, medios como Núcleo Noticias y Notitarde aseguraron que el incidente dejó cuatro víctimas mortales.

En esta línea, precisaron que los uniformados al llegar al lugar del siniestro lograron estabilizar y trasladar a la única sobreviviente al centro de salud donde calificaron su estado de salud como «reservado».

De igual forma, hasta el momento no se ha informado la identidad de los dos hombres y dos mujeres que perdieron la vida en este hecho, ni de la única sobreviviente.