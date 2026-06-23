El caso que estremece Zulia: Se aprovechaba del complejo estado de salud de su hija para abusarla constantemente

Las autoridades policiales anunciaron la captura de un sujeto de 65 años, identificado como Miguel Segundo Cotes López, quien habría abusado sexualmente de su hija en varias ocasiones en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

El caso salió a la luz cuando la víctima, una mujer de 30 años, presentó una denuncia contra Cotes ante el Servicio de Investigación Penal (SIP) Oeste, en La Lagunita. Funcionarios de la Policía Municipal de Maracaibo pusieron en marcha las pesquisas.

De acuerdo al medio regional Versión Final, la víctima aseguró que había sido abusada por un «período prolongado» por su padre. Supuestamente, Cotes se aprovechó del complejo estado de salud de su hija para cometer los delitos.

MODUS OPERANDI DE COTES

La mujer presenta una condición de salud asociada a los trastornos de tiroides y la ansiedad. Por tanto, debía permanecer bajo tratamiento médico constante.

Las investigaciones determinaron que Cotes cometía los crímenes cuando su hija estaba sin la medicación correspondiente. Aprovechando la condición de vulnerabilidad de la víctima, habría abusado de ella en varias ocasiones.

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Agentes de la policía municipal se trasladaron hasta el sector San Antonio de la parroquia Antonio Borjas Romero y ubicaron a Cotes. Una vez verificaron su identidad, el sospechoso fue detenido y trasladado a los calabozos policiales.

Cotes fue puesto a la orden del Ministerio Público, organismo que continuará con los procedimientos correspondientes. El sujeto es sospechoso de delitos sexuales.