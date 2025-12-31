EN FOTOS: Tres heridos tras fuerte accidente en la Cota Mil, chocaron contra un árbol este 31DIC

Un severo accidente de tránsito ocurrió este miércoles en la avenida Boyacá, conocida popularmente como Cota Mil, en la ciudad de Caracas. El siniestro dejó a tres personas heridas, incluyendo una en estado grave.

Los hechos se dieron a la altura de la parroquia Petare, en el municipio Sucre. El accidente, reportado a principios de la tarde, generó lentitud en el tráfico vehicular y algunos conductores buscaron vías alternas.

Pablo Palacio, comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, informó en sus redes sociales sobre el accidente. En las imágenes se aprecia que un vehículo con varias décadas de antigüedad chocó contra un árbol.

En el carro estaban dos mujeres y un hombre, quien presentó traumatismo generalizado por la violencia del impacto. Las dos acompañantes también resultaron heridas, pero no hay detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

El conductor era un hombre de 85 años, quien habría perdido el control del vehículo. Las otras dos heridas son mujeres de 59 y 73 años, con diagnóstico desconocido.

ATENCIÓN DEL ACCIDENTE

Distintos organismos de emergencia, incluyendo paramédicos de vías rápidas, Protección Civil y bomberos, se desplazaron hasta la Cota Mil para atender el accidente. Al llegar, encontraron a los heridos «aprisionados» dentro del vehículo.

«Efectivos del Cuerpo de Bomberos realizaron las labores de rescate y extracción del vehículo para la liberación, estabilización y traslado de los lesionados», dijo Palacios. Los heridos fueron internados en el Hospital Dr. Domingo Luciani.

En medio de las fechas decembrinas, las autoridades piden a la ciudadanía tener prudencia al volante. Especialmente, instan a no conducir bajo los efectos del alcohol o en exceso de velocidad.