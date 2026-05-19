EN FOTOS: Transporte público chocó contra fachada del TSJ en Caracas, hubo ocho heridos

Una unidad de transporte público chocó este martes contra parte de la fachada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ubicada en la avenida Baralt en Caracas.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó que ocho personas adultas resultaron heridas, específicamente con traumatismos generalizados.

Destacó que los bomberos les brindaron la debida atención pre-hospitalaria.

Posteriormente trasladaron a siete personas lesionadas al hospital José María Vargas en el Vehículo de Intervención Rápida (San José) y la otra persona al Hospital de Clínicas Caracas en el vehículo de Intervención Rápida (Catia).

Por el momento se desconoce qué provocó el accidente.

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ACCIDENTES EN EL PAÍS

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) reveló que durante marzo de 2026 ocurrieron 351 accidentes de tránsito en el territorio nacional, con un saldo de 145 personas fallecidas y otras 456 heridas, para un total de 601 ciudadanos directamente afectados.

El organismo precisó que de las 145 víctimas fatales, 113 fueron hombres (78 %) y 32 fueron mujeres (22 %).

Asimismo, precisó que el exceso de velocidad (57,40 %) y la impericia (22,05 %) causaron la mayoría de los accidentes. Mientras que una pequeña porción de estos ocurrieron por fallas mecánicas o por el mal estado de las vías.

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Nuevamente, las motos lideraron las estadísticas por número de accidentes. De los 534 vehículos implicados en los accidentes, 303 fueron unidades de dos ruedas (56,74%). Esto coincide en que, los conductores y acompañantes de motocicletas representaron la mayoría de los afectados, seguidos por los peatones, con 61 atropellos, principalmente en avenidas e intersecciones.

De las 145 personas fallecidas en el mes de marzo, al menos 69 eran motorizados, lo cual representó el 49 % de los casos recabados por el OSV. Por lo cual, los motorizados encabezaron nuevamente la categoría de fallecidos.