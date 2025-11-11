Sucesos

EN FOTOS: Filtraron nuevos detalles del asesinato Wikelman Ramírez, exlanzador de Magallanes

Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
Ese martes trascendieron nuevos detalles sobre el asesinato del lanzador Wikelman Ramírez, quien estuvo en las filas de Navegantes del Magallanes y fue baleado hasta la muerte el lunes en el municipio Guacara, estado Carabobo.

Los hechos se dieron cerca de las 4 de la tarde en la calle principal del sector La Juventud 1, en la parroquia Guacara. De acuerdo a Últimas Noticias, Ramírez circulaba en una motocicleta con su madre cuando fue interceptado por dos antisociales.

Elizabeth Maldonado, madre del pelotero, precisó que los criminales iban a bordo de una moto y fue el parrillero quien abrió fuego contra Ramírez. El pelotero murió en el lugar, mientras que los antisociales huyeron a toda velocidad de la escena del crimen.

Foto: RRSS

En algunas fotografías se aprecia el cuerpo de Ramírez ensangrentado sobre la motocicleta, a un lado de la calle. Además, en otras imágenes se puede ver a funcionarios de seguridad haciendo las pesquisas correspondientes.

Foto: Heberlizeth González

INVESTIGAN MUERTE DE RAMÍREZ

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) pusieron en marcha las averiguaciones sobre el caso. Los agentes levantaron el cadáver de Ramírez e hicieron un reporte preliminar de sus lesiones.

Según el reporte forense, Ramírez presentaba tres heridas, destacando una lesión abierta en la parte posterior del cráneo. También recibió disparos en la región derecha del abdomen y en la parte baja de las costillas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUTO EN LA LVBP: MATARON A TIROS A EXJUGADOR DEL MAGALLANES, SE HABRÍA DEFENDIDO DE UN ROBO

Foto: RRSS

Los detectives recogieron siete conchas de bala y una caja de cartón de color marrón como parte de las evidencias. El caso de la muerte de Ramírez quedó a la orden de la Fiscalía 24 del Ministerio Público de Carabobo.

Ramírez vio acción en ligas menores de Estados Unidos, en Navegantes del Magallanes y en la Liga Mayor de Venezuela. Tras quedar como agente libre en 2024, se ganaba la vida trabajando como delivery.

