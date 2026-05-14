EN FOTOS: El escalofriante hallazgo en un cementerio que causa conmoción en Barquisimeto

El cuerpo de un hombre fue localizado este miércoles en el interior de una fosa en el Cementerio Nuevo de Barquisimeto, en el municipio Iribarren, estado Lara. Las autoridades buscan esclarecer el caso y determinar las circunstancias en las que murió la víctima.

Visitantes del cementerio se percataron de la presencia de una persona sin signos vitales en el interior de una fosa. Protección Civil Lara difundió fotos en las que se aprecia que no se trata de un cadáver enterrado de forma regular en el lugar.

Ante este escenario, las autoridades se desplazaron a la escena para levantar el cuerpo y poner en marcha las averiguaciones. Funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo se encargaron del operativo, de acuerdo a El Tubazo.

Las labores de extracción del cuerpo requirieron de equipos especializados y maniobras de rescate vertical sobre la fosa. Una vez recuperaron el cadáver, comenzaron las averiguaciones para identificar a la víctima.

PROCEDENCIA DEL CUERPO

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) pusieron en marcha las pesquisas. Además, funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) colaboraron en el proceso.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay detalles sobre la identidad de la víctima o la causa de muerte. No ha trascendido si el cuerpo tenía signos de violencia o su estado de descomposición.

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Las investigaciones están enfocadas en determinar las circunstancias en las que murió el hombre y cómo el cuerpo llegó al lugar. Es decir, se busca conocer si se trató de un accidente o si hay algún hecho criminal involucrado con el siniestro.