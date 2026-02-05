EN FOTOS: Avioneta con dos tripulantes realizó aterrizaje forzoso y terminó volcada en Carabobo

Una avioneta realizó este jueves un aterrizaje forzoso en la localidad de Bejuma, en el estado Carabobo, generando preocupación entre los vecinos de la zona. No hay reportes de heridos en el siniestro.

Jacobo Vidarte, comisionado de la Alcaldía de San Diego, informó en Instagram sobre el accidente. Precisó que se trata de una avioneta de ala fija de uso civil, tipo Cessna 172G, matrícula YV2385 y fabricado en 1965.

Vidarte publicó una fotografía en la que se aprecia que la avioneta quedó volcada entre la maleza. El accidente se dio detrás de la Manga de Coleo en la parroquia de Canoabo, vía La Sabana.

Testigos y habitantes de la zona se acercaron al siniestro para atender a los pasajeros. Poco después llegaron organismos de emergencias, incluyendo Protección Civil, e investigadores aeronáuticos.

SIN LESIONADOS GRAVES EN LA AVIONETA

A pesar de la gravedad del accidente, quedó en evidencia con las fotografías, no hay reportes de heridos graves. Reportes extraoficiales indican que en la avioneta solo iban el capitán y el copiloto, quienes salieron de la aeronave por sus propios medios.

Los tripulantes no presentaron daños físicos graves y visibles, pero igualmente fueron trasladados a un centro de salud cercano. Ahora pasarán por una revisión médica preventiva para descartar lesiones internas.

Las autoridades aeronáuticas pusieron en marcha una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente aéreo. A pesar de la antigüedad de la avioneta, seguía operando con normalidad hasta la fecha.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay detalles sobre las causas del accidente. Se espera un informe oficial y nuevas informaciones en los próximos días.