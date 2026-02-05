Sucesos

EN DELTA AMACURO: Joven se subió a una mata de mango y terminó electrocutado

Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
descarga

Un joven indígena recibió una fuerte descarga eléctrica este miércoles en horas del mediodía en el sector El Moriche de Tucupita, estado Delta Amacuro, luego de subir a una mata de mango y no percatarse del tendido.

Personas cercanas al caso, contaron que el joven de unos 20 años no se percató del cableado eléctrico, por lo que terminó recibiendo una descarga de 110 voltios, según reportó Radio Fe y Alegría Noticias.

La víctima permaneció sujeta al cableado eléctrico durante unos 10 segundos, hasta que la guaya se reventó y el joven cayó al suelo. De inmediato, las personas en el sitio le brindaron los primeros auxilios, y gracias a esta acción logró reaccionar.

Además, la mata de mango no era muy alta, por lo que la caída no lo afectó gravemente. Al cabo de varios minutos arribaron a la zona funcionarios del Cuerpo de Bomberos del estado quienes, junto a Protección Civil, trasladaron de emergencia al joven desde El Moriche por vía fluvial hasta el hospital Dr. Luis Razetti de Tucupita para su atención médica.

En este sentido, trascendió que desde la zona no están haciendo traslados terrestres hasta el centro de la capital del estado debido al mal estado de las vías.

