EN FOTOS: Árboles cayeron en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro a la altura de Antímano y ocasionaron congestión vehicular

Miembros del equipo de paramédicos conocido como los Ángeles de la Autopista tuvieron que desplegarse la noche de este sábado en la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro, en Caracas, para atender una emergencia vial provocada por la caída de dos árboles de gran magnitud a la altura del sector Antímano.

El incidente está siendo atendido de manera conjunta por los mencionados rescatistas y funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital.

Las labores de contingencia se activaron inmediatamente para salvaguardar la seguridad de los conductores y restablecer el orden en esta importante arteria vial de la capital.

ESTADO ACTUAL DEL TRÁNSITO Y LABORES DE DESPEJE

Hasta el momento, las autoridades de rescate han logrado despejar exitosamente dos canales de la vía, para alivianar la congestión vehicular generada por el imprevisto suceso, que ocurrió durante las breves lluvias que cayeron sobre la capital la tarde de este sábado. No obstante, los cuerpos de rescate en el lugar no precisaron el motivo de la caída de estos árboles.

En las redes sociales usuarios advirtieron que aunque la lluvia fue breve, estuvo acompañada de fuertes ráfagas de viento.

Actualmente, los equipos en el sitio coordinan con el personal de la Empresa Nacional de Mantenimiento Vial (Envial) para el troceado y retiro final de los restos vegetales pesados que aún obstruyen parte de la vía.

Por último, recomendaron a los usuarios de la autopista transitar con precaución por la zona de Antímano mientras culminan los trabajos de limpieza.