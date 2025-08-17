EN FOTOS: Aparatoso accidente en la Valle-Coche dejó al menos 11 heridos este 17Ago

Un aparatoso accidente múltiple ocurrido la tarde de este domingo 17 de agosto, en la autopista Valle-Coche de Caracas, dejó al menos a 11 personas heridas.

De acuerdo a lo informado por el reportero Román Camacho, a través de sus redes sociales, una camioneta perdió el control, saltó la división y chocó de frente contra otro vehículo.

«Conductor de camioneta Wagoneer perdió el control del vehículo saltando la división chocando de frente con una pickup que se voltea y colisiona con un camión de carga y motorizados», precisó Camacho a través de su cuenta en la red social X (Twitter).

Asimismo, el comunicador aseguró que los heridos fueron atendidos por los Paramédicos, conocidos también como los Angeles de la Autopista; los Bomberos del Distrito Capital; así como el grupo de Rescate SERBA.

En el lugar se apersonaron también funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de tránsito y de la Policía de Caracas (Policaracas).

A las personas que resultaron heridas las atendieron los cuerpos de rescate en el lugar y posteriormente los trasladaron a un centro asistencial.

ACCIDENTE OCURRIÓ A POCOS METROS DE UNA DE LAS ENTRADAS A FUERTE TIUNA

De acuerdo al reporte de Camacho, el siniestro ocurrió a pocos metros de la alcabala número tres de Fuerte Tiuna. Acompañó su publicación de varias fotos, donde se ve a los vehículos involucrados y a los cuerpos de rescate socorriendo a los lesionados.

Igualmente, advirtió que habría retraso vehicular hasta que se pudieran levantar todos los escombros que generó el accidente.

CAMIONETA DE PASAJEROS CHOCÓ CONTRA ÁRBOL EN CHACAO

Por otra parte, esta semana nueve personas resultaron heridas luego de que una camioneta de pasajeros chocó contra un árbol en Chacao.

El suceso ocurrió este miércoles 13 de agosto, en la avenida Tamanaco de El Rosal, frente al Hotel Lido.

En un video tomado por las cámaras de seguridad del sitio se aprecia como la unidad de transporte transitaba con normalidad y de pronto giró con dirección al árbol. Además, en el clip no parece notarse que el vehículo haya disminuido su velocidad antes de la colisión.

Entre los heridos de mayor consideración estuvo el propio chofer de la unidad de transporte, quien quedó aprisionado con el volante presentando posible fractura en las extremidades inferiores.