EN FOTOS: Aparatoso accidente de tránsito que dejó ocho funcionarios del Cicpc heridos

Una patrulla del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) sufrió un severo accidente entre los estados Zulia y Mérida. Ocho funcionarios resultaron heridos en el siniestro.

Los hechos se dieron en la tarde del 4 de noviembre, en la carretera Panamericana. De acuerdo a medios regionales, en el accidente se vio involucrada una patrulla de la Delegación Municipal de Caja Seca del Cicpc.

Mientras que la patrulla circulaba por el tramo entre los sectores Casa Azul y Playa Grande, en el límite entre Mérida y Zulia, el conductor perdió el control. El vehículo volcó aparatosamente sobre el asfalto y cayó al vacío.

Después de dar varias vueltas de campana, la patrulla terminó encajada entre la maleza colindante a la carretera. Vecinos del sector y otros conductores se acercaron a la escena del accidente para auxiliar a las víctimas.

AGENTES HERIDOS EN EL ACCIDENTE

Ocho funcionarios, dos mujeres y seis hombres, estaban abordo de la patrulla cuando ocurrió el accidente. Aunque la mayoría está estable de salud, dos de los heridos presentaron de traumatismos de gravedad.

Organismos de seguridad aseguraron la carretera y pusieron en marcha las pesquisas del accidente. Los dos heridos graves fueron internados al Hospital de Caja Seca y se valora su trasladado al Hospital de Valera.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para conocer las razones por las que la patrulla volcó en plena vía. Además, pretende determinar si alguna persona fue responsable del accidente.