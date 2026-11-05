VIDEO SENSIBLE: Motorizados arrollaron a GNB que intentaba detener el tránsito en la Caracas-La Guaira, habría un fallecido

Este jueves en horas de la mañana se registró un grave accidente de tránsito cuando un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana se paró en mitad de la vía en la Autopista Caracas-La Guaira para intentar detener el tránsito vehicular y resultó arrollado por varias motocicletas que luego chocaron entre sí dejando un saldo de varios heridos de gravedad y un fallecido, según reportes extraoficiales.

Todo ocurrió a las 7:10 de la mañana, en sentido La Guaira, cuando una gandola se habría quedado accidentada. En ese momento un funcionario intentó detener el tráfico por motivo de seguridad. Sin embargo, para realizar dicha maniobra se habría parado en la mitad de la concurrida autopista.

En ese momento pasaron varios motorizados a los que tomó por sorpresa y no tuvieron tiempo para esquivarlo y lo terminaron arrollando. Posteriormente colisionando entre sí, provocando un accidente múltiple.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver al motorizado que aparentemente falleció y a otro herido de gravedad con sangrado en la cabeza. Además se puede ver al funcionario de la Guardia Nacional herido en el suelo, pero consiente.