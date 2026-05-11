En Delta Amacuro: La espeluznante muerte de una joven tras ocho días de agonía, todo fue planeado por su pareja

Los habitantes del municipio Tucupita, estado Delta Amacuro, permanece conmocionados por el brutal asesinato de una joven de 24 años, llamada Fátima del Valle León Morales, quien fue quemada por su pareja.

Los hechos se dieron en una vivienda de la Urbanización Delfín Mendoza, sector El Guamo, parroquia Argimiro García de Espinoza. Aunque la agresión de Fátima se remonta hasta el 12 de abril, no fue hasta este lunes que las autoridades brindaron detalles al respecto.

Fátima, aparentemente, tenía constantes problemas con su pareja, Ronaldo Rondón José López, de 30 años. «Escalaban en episodios violentos», detalló Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Luego de una severa discusión hace un mes, López habría rociado a Fátima con gasolina y, usando un encendedor, generó la combustión. La joven quedó envuelta en llamas, mientras que victimario sufrió graves quemaduras.

Fátima fue trasladada de emergencia al Complejo Hospitalario Universitario Ruíz y Páez, pero murió el 18 de abril por la gravedad de sus heridas. El victimario, por su parte, sobrevivió, aunque permanece detenido y bajo observación médica.

El asesinato de Fátima generó gran conmoción entre los habitantes de la capital deltana. Mientras tanto, el caso está en manos del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes.

INTENTO DE FEMICIDIO EN PUNTO FIJO

En otro caso semejante, las autoridades anunciaron la captura de Enrique José Abad Michell, de 47 años, en Punto Fijo, estado Falcón. El sujeto, presuntamente, cometió un «femicidio en grado de frustración contra su pareja».

De acuerdo a las investigaciones, Abad estaba consumiendo bebidas alcohólicas con su pareja y se desató una discusión. Luego «optó por agredir gravemente» y la mujer se descompensó unas horas después.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONMOCIÓN EN FALCÓN: ADOLESCENTE FUE HALLADO MUERTO EN LA HABITACIÓN DE UN HOTEL EN PLENAS VACACIONES FAMILIARES

La víctima fue diagnosticada con un traumatismo craneoencefálico severo y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, encontrándose estable. El sospechoso, por su parte, fue detenido y quedó a la orden del Ministerio Público.