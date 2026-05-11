Sucesos

Conmoción en Falcón: Adolescente fue hallado muerto en la habitación de un hotel en plenas vacaciones familiares

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
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Foto: Archivo

Un adolescente de apenas 15 años falleció en extrañas circunstancias el sábado en un reconocido hotel de la localidad de Adícora, estado Falcón. La tragedia ocurrió durante unas vacaciones familiares.

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Los hechos se dieron en la mañana del sábado en el interior de un reconocido hotel de esta población turística. De acuerdo a medios regionales, el adolescente estaba en una habitación, pero no respondió los llamados de sus familiares.

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Luego de que tocaron la puerta de forma insistente, los familiares optaron por ingresar la habitación. Adentro, la imagen era trágica: el adolescente estaba inconsciente, de acuerdo al medio La Calle.

El adolescente fue trasladado de emergencia hasta la Clínica Popular Doctor Alexander Friederich. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el joven, identificado con las siglas J.A.O.M., ingresó sin signos vitales.

El adolescente vivía en el sector Guataparo de Valencia, estado Carabobo. Junto a su familia, viajó a la península de Paraguaná para disfrutar de la plata por unos días. 

¿QUÉ PASÓ CON EL ADOLESCENTE?

Tomando en cuenta las extrañas circunstancias del siniestro, el personal de guardia alertó a las autoridades. Un aspecto que generó incertidumbre es que el cadáver del adolescente no evidencia señales de violencia o heridas externas.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) pusieron en marcha las pesquisas. En tal sentido, levantaron el cadáver del adolescente y visitaron las instalaciones del hotel.

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Las autoridades ordenaron el trasladado del cuerpo del adolescente al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamef). Se espera que la autopsia determine si el joven murió por una causa natural, accidental o externa.

Hasta el momento, las autoridades manejan el caso con hermetismo y califica lo ocurrido como «muerte por investigar». Mientras tanto, los seres queridos del adolescente y los habitantes de Adícora permanecen conmocionados por la tragedia.

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