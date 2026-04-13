En Coro: Cayó aberrado que exigía a su hermana tener relaciones a cambio de comida

Las autoridades policiales capturaron a un sujeto de 44 años, identificado como Gregory José Vargas Nápoles, quien habría acosado sexualmente y condicionado la alimentación de su hermana en la ciudad de Coro, estado Falcón.

El caso salió a la luz cuando la propia víctima presentó una denuncia ante la Policía de Falcón. De acuerdo al medio La Calle, la mujer afirmó que Vargas le ofrecía comida a cambio de tener relaciones sexuales.

Además de las graves coacciones, Vargas también habría acosado a su hermana en otras circunstancias. Incluso, llegó a desnudarse frente a ella en varias ocasiones, sometiéndola a actos de exhibicionismo.

Luego de los constantes acosos, la mujer, cuya edad e identidad no fue difundida, informó al Servicio de Investigación Penal del estado Falcón (Sipef) sobre las presuntas acciones de Vargas.

CAPTURA DE VARGAS

Funcionarios policiales pusieron en marcha las investigaciones del caso. Una vez verificaron los presuntos hechos, los agentes se desplazaron hasta la vivienda Vargas para realizar su captura.

El proceso se llevó a cabo en una vivienda del sector 6 de la urbanización Cruz Verde, en el municipio Miranda. Vargas fue trasladado a los calabozos de la localidad y el caso quedó a la orden de la Fiscalía 20 del Ministerio Público.

El sospechoso ahora enfrentará a la justicia por los cargos de violencia de género y acoso sexual. Por el primer delito, enfrentaría una pena de 5 a 12 años en prisión, mientras que por el segundo sumaría más años a la condena.