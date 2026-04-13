Sucesos

El caso de Óscar: Cometió un atroz crimen en México, se regresó por ‘trochas’ a Venezuela, pero lo descubrieron

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
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Imagen de la víctima, Eva Luna Méndez Chávez. Foto: Cicpc

Las autoridades policiales capturaron en el estado Lara un sujeto de 22 años, identificado como Óscar Alexis Pérez Fernández, quien es el principal sospechoso del asesinato de su exnovia, acontecido en México en 2024.

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Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram sobre la captura de Pérez. Precisó que la víctima era una joven larense de 19 años, llamada Eva Luna Méndez Chávez.

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De acuerdo a las investigaciones, Pérez asesinó a Eva Luna en marzo de 2024. En medio de un «ataque de celos», el sujeto, presuntamente, le propinó «múltiples heridas punzantes» y huyó del lugar.

Tras cometer el crimen, Pérez habría usado pasos irregulares (trochas) para regresar a Venezuela y «evadir su responsabilidad penal» en México. El sujeto permaneció en el país hasta que fue localizado por las autoridades.

CAPTURA DE PÉREZ

A pesar de que el crimen ocurrió en México, un tribunal con competencia en delitos de violencia contra la mujer del Área Metropolitana de Caracas emitió una orden de captura en contra de Pérez por el delito de «femicidio agravado».

La captura de Pérez se llevó a cabo en el sector El Jebe, El playón, sector la Arboleda, parroquia Catedral, Barquisimeto. Ahora las autoridades intentan dar con el paradero del hermano del sujeto, «quien fue cómplice en el atroz hecho».

El caso se remonta hasta febrero de 2024, cuando Eva Luna, junto a Pérez y el hermano de este, inició la travesía terrestre para llegar a Estados Unidos. La familia de la joven afirmó que el hermano le dijo a la joven que debía tener relaciones sexuales con él, pero ella se negó y se separó del grupo, según La Prensa de Lara.

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La Delegación Municipal San Juan Lara se encargó de la captura de Pérez. Foto: Archivo

La joven permaneció en México, mientras que los hombres cruzaron a Estados Unidos. Supuestamente, Pérez y su hermano comenzaron a amenazar de muerte a Eva Luna para que les pagara los gastos del viaje por la selva del Darién.

Tras amenazarla con publicar fotografías íntimas, Pérez habría cruzado a México y fue hasta la casa de la joven. Tras una discusión, el sujeto, aparentemente, la asesinó de numerosas puñaladas.

Pérez fue presentado ante los tribunales de Barquisimeto y el caso quedó a la orden del Ministerio Público. Reportes extraoficiales indican que el caso podría trasladar a Caracas y ser juzgado en la capital del país.

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