Horror en Zulia: Aberrado abusó de su hermana con discapacidad, grabó todo y lo publicó en redes

Los habitantes del municipio Catatumbo, estado Zulia, están horrorizados por el caso de un adolescente que, presuntamente, abusó sexualmente de su hermana, una mujer de 28 años con discapacidad.

El Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) informó en sus redes sociales sobre la captura del adolescente de 17 años. En tal sentido, brindó detalles sobre este caso que ha conmocionado a este municipio ubicado en el sur de la entidad.

El caso salió a la luz cuando familiares de la víctima presentaron una denuncia la sede policial N° 18 Sur del Lago Norte. Según esta versión, el adolescente abusó de su hermana «aprovechando que la misma padece una condición de alta vulnerabilidad» y llegó a grabar los hechos.

«Indicaron los hermanos de la víctima ante las autoridades que el hecho habría sido expuesto al escarnio público mediante videos que se hicieron virales en plataformas digitales», señaló el reporte policial.

CAPTURA DEL ADOLESCENTE

Una vez recibieron la denuncia, funcionarios de la policía regional se trasladaron hasta el sector Lino Rincón de El Guayabo. Los agentes identificaron al adolescente y lo detuvieron.

Tanto la víctima como el adolescente fueron trasladados al Hospital I de El Guayabo para unos exámenes médicos. Luego la mujer fue remitida a Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para que recibiera atención especializada.

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El adolescente quedó bajo custodia de la policía regional. Mientras tanto, el caso fue puesto a la orden del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes.