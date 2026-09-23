EN CARACAS: Incendio en taller mecánico dejó más de una docena de vehículos afectados

El incendio en un taller mecánico generó momentos de caos este miércoles en la parroquia 23 de Enero, en el municipio Libertador de Caracas. Más de una docena de vehículos resultaron afectados en el siniestro.

Pablo Palacios, comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, informó en sus redes sociales sobre el incendio. Los hechos se dieron en un taller de mecánica y latonería, ubicado en la avenida Sucre, con calle Las Flores.

De acuerdo al reporte bomberil, el incendio se desató en un galpón de unos 300 metros cuadrados, el cual funcionaba como taller automotriz. En el lugar había numerosos vehículos resguardados.

Las llamas afectaron en total unos 15 vehículos, 12 de ellos de forma directa y otros tres indirectamente. Se desconoce cuáles otros daños materiales causó el incendio en el taller.

INCENDIO CONTROLADO

Las imágenes difundidas por el Cuerpo de Bomberos dejaron en evidencia la magnitud del incendio que afectó el taller. A pesar de la gravedad de la situación y la presencia de materiales inflamables, el incendio fue controlado.

«Las maniobras de extinción desplegadas por las comisiones bomberiles neutralizaron el avance del fuego», explicó el reporte. Así pues, evitaron que el incendio pudiera propagarse hacia edificaciones cercanas.

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Las autoridades confirmaron que, aunque el incendio alcanzó cierta magnitud, no hay reportes de heridos o fallecidos. Asimismo, anunciaron el inicio de una investigación para determinar las causas del siniestro.