EN APURE: Adolescente murió al intentar cumplir un reto viral, su abuelita encontró el cuerpo

Una adolescente de 13 años murió en el estado Apure al intentar cumplir un reto que vio en las redes sociales.

La menor quedó identificada como O.G.R.Z. y estudiaba en el Complejo Educativo Carlos Alexis Gómez.

De acuerdo al informe policial publicado por Cactus24, la joven intentó realizar el reto al atar una cuerda al techo de su casa, y terminó muriendo.

El cuerpo de la adolescente fue hallado por su abuela, con quien vivía desde hace varios meses luego que sus padres emigraran en busca de un futuro mejor.

Su madre María Elvira González está viviendo en Cali, Colombia; mientras su padre César Alirio Restrepo Artahona, vive en Guayaquil, Ecuador.

Los familiares de la adolescente aseguran que era una estudiante ejemplar y no tenía antecedentes de problemas de conducta.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) están indagando sobre el fallecimiento.

OTRO CASO: SURGE NUEVA VERSIÓN SOBRE NIÑO MUERTO EN ZULIA POR SUPUESTO RETO DE TIKTOK, SU HERMANO FUE DETENIDO

Las autoridades esclarecieron el caso del niño de nueve años hallado sin vida en el municipio Colón, estado Zulia. Aunque en un principio se pensó que falleció haciendo un reto de TikTok, parece que su hermano adolescente está cerca del crimen.

Los hechos se dieron en la calle 8 del sector Buena Vista II, parroquia Santa Bárbara. La hipótesis principal apuntaba que el niño se había ahorcado mientras hacía un reto viral ante su hermano de 15 años.

Sin embargo, el adolescente habría confesado qué ocurrió, según el reportero Alfredo Gutiérrez. Supuestamente, los hermanos solían «jugar» a hacerse bromas pesadas.

«El hermano mayor lo ató del cuello. Lo hizo tan fuerte que no pudo desamarrarlo. El pequeño, intentando sobrevivir con escasas bocanas de aire, se rasguñaba el cuello una y otra vez, sin escapar del nudo, hasta que dejó de recibir oxígeno su cerebro», dijo Gutiérrez.

Ante este escenario, las autoridades presumen que el adolescente limpió la escena para simular que su hermano se había quitado la vida. Finalmente, dijo a su madre que el niño se ahorcó haciendo un reto.