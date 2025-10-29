Sucesos

En Caracas: Cayó PNB que le exigió más de $2.000 a un abuelito

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: Archivo

Las autoridades capturaron la semana pasada a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), identificado como Erick José Ramón González, por exigirle más de 2.000 dólares a un señor de 72 años en Caracas.

Los hechos se dieron el pasado miércoles, 22 de octubre, en la parroquia La Candelaria, en el municipio Libertador. De acuerdo al Ministerio Público, la víctima estaba conduciendo su vehículo y González le dio la voz de alto.

Presuntamente, el funcionario le informó que había cometido una infracción de tránsito y le exigió 2.500 dólares en efectivo para dejarlo ir. La víctima le pidió a González que lo acompañara a su trabajo para entregarle el dinero.

González se desplazó hasta este lugar, pero no contaba con que los empleados de la empresa ya habían sido notificados del crimen. Al funcionario lo esperaban agentes de la oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales.

CARGOS CONTRA GONZÁLEZ

El funcionario fue detenido in fraganti en la empresa y puesto a la orden del Ministerio Público. La Fiscalía 76ª del Área Metropolitana de Caracas (AMC) se encargó de las averiguaciones contra González.

González
El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Foto: Archivo

El fiscal encargado del caso imputó a González por los delitos de constricción para obtener sumas de dinero y retraso u omisión intencional de funciones en la modalidad agravada.

Luego de que la Fiscalía presentó las evidencias contra González, el Tribunal 40° del AMC ordenó una medida de privativa de libertad. El funcionario se mantendrá recluido en el Internado Judicial El Rodeo II, en Guatire, mientras avanza el proceso judicial.

