EN CARABOBO: Niña murió luego que un carro chocó la moto en la que iba con su madre, no llevaba casco

Una niña de seis años perdió la vida la tarde de este jueves, 12 de noviembre, en un aparatoso accidente de tránsito registrado cerca de una estación de servicio en el municipio Diego Ibarra, estado Carabobo.

«La menor viajaba en una motocicleta junto a su madre, la funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana, Joselyn Rodríguez, cuando fueron impactadas por un vehículo al intentar incorporarse a la avenida principal, saliendo ambas expulsadas hacia el pavimento», según informó el reportero Román Camacho en una publicación en sus redes sociales.

Debido a la fuerza del choque, la menor sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y terminó muriendo en el sitio. Mientras tanto, su madre también resultó herida y la tuvieron que trasladar de emergencia al Hospital de Mariara. No obstante, su vida no está en peligro y esperan que se recupere.

Según reportes preliminares, la niña no llevaba el casco de seguridad.

Testigos del accidente señalaron que la conductora habría realizado una maniobra indebida antes de la colisión. Luego del choque se quedó en el lugar para responder a las autoridades por lo ocurrido.

Al sitio acudieron funcionarios de tránsito quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las responsabilidades del hecho.