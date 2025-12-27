EN CARABOBO: Le quitó la vida a su pareja a machetazos y luego tomó drástica decisión

Un trágico hecho sacudió este jueves 25 de diciembre a los habitantes del sector Los Caneyes de Patanemo en Puerto Cabello, estado Carabobo, luego de que un conocido pescador de la zona atacó mortalmente a su pareja a machetazos para posteriormente quitarse la vida y de esta manera no enfrentar las consecuencias de sus acciones.

La víctima, identificada como Hayde del Valle Espinoza, de 42 años de edad, falleció tras recibir múltiples heridas con un arma blanca, específicamente un machete.

Según reportes policiales, el cuerpo de la mujer presentaba lesiones graves en el rostro, brazo derecho (a nivel del codo), en los dedos índice y pulgar, además de la espalda.

Tras cometer el brutal crimen, el hombre que respondía al nombre de Ángel Gabriel Uribe Moreno, de 50 años de edad, se trasladó a su vivienda. Allí, puso fin a su vida mediante asfixia mecánica, poniéndose un mecate alrededor de su cuello para ahorcarse.

CAUSAS DEL HECHO BAJO INVESTIGACIÓN

Aunque las causas exactas que detonaron el suceso aún están bajo investigación, versiones extraoficiales apuntan a un posible ataque de celos como el principal móvil del crimen.

El caso ha conmocionado a la comunidad de Patanemo, donde el victimario era una figura reconocida por su labor en la pesca.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado otros detalles sobre el trasfondo de la relación.

Al lugar de los hechos se presentaron diversas comisiones de los cuerpos de seguridad y rescate para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las pesquisas.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de la ciudad para los exámenes de rigor.