VIRAL: Caucho se desprendió de un carro y casi mató al empleado de una tienda, se salvó por pocos segundos

Un empleado de una tienda de cerveza estuvo a punto de morir por un neumático que se desprendió de un vehículo e ingresó a toda velocidad al establecimiento en Nuevo León, México.

En un video divulgado en redes sociales quedó evidenciado que el empleado se salvó por tan solo 11 segundos.

En el clip se ve que el hombre estaba sentado descansando y dos clientes ingresaron al establecimiento, por lo que debió pararse.

Posteriormente, el neumático que se salió de un vehículo en movimiento, traspasó la pared y destruyó la silla en la que había estado sentado el empleado. El impacto provocó la ruptura de cristales, derribo de mobiliario y la dispersión de objetos en el interior del negocio.

Organismos de seguridad arribaron al lugar e informaron que el vehículo al que pertenecía el neumático circulaba sobre la Carretera Nacional. Tras salirse de su eje, impactó contra otra unidad en movimiento, lo que modificó su trayectoria y la proyectó directamente hacia el establecimiento.

A pesar de la magnitud del impacto, no se reportaron víctimas de gravedad.

Trascendió que el empleado responde al nombre de Ricardo Cadena Torres, quien únicamente presentó lesiones menores, provocadas principalmente por los fragmentos de vidrio que salieron disparados tras el choque.

Los paramédicos que arribaron al local le brindaron atención en el sitio, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.