EN CARABOBO: Lámpara de iglesia se desprendió y generó pánico al caer sobre varios feligreses

En la iglesia del sector El Viñedo, en Valencia, estado Carabobo, ocurrió este domingo un accidente que causó alarma entre los asistentes. Una lámpara del techo se desprendió repentinamente y cayó sobre varios feligreses.

Medios locales informaron que la lámpara se soltó de la estructura que la sujetaba del techo y cayó mientras había personas en el templo. Los afectados y demás personas vivieron momentos de tensión y desesperación.

En los primeros reportes se informó que dos personas resultaron heridas. Así se puede apreciar en las fotografías que circularon en redes sociales.

Entre los lesionados se encuentra un hombre que presentó una laceración en la cabeza, específicamente en la región parietal. Igualmente, una adolescente de 14 años sufrió una contusión. Ambos se mantienen estables.

Los testigos contaron que la caída de la lámpara causó un gran estruendo y generó pánico dentro de la iglesia. Esto obligó a los presentes a evacuar parcialmente el área mientras se atendía a los lesionados.

Apenas ocurrió el accidente, el personal de seguridad y protocolo del templo actuó de inmediato y activó los protocolos de contingencia. Además, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia para atender la situación.

Por ello, los heridos recibieron atención médica primaria en el lugar mientras se evaluaban las lesiones ocasionadas por el impacto de la luminaria.

Las autoridades no han informado oficialmente sobre este hecho o la gravedad de las heridas. Tampoco han hablado sobre las condiciones estructurales del techo de la iglesia.

Se espera una evaluación técnica en las próximas horas. Mientras que por redes sociales y entre los vecinos de la iglesia, se manifestó preocupación por la seguridad en los espacios públicos y religiosos en Valencia.