EN BOLÍVAR: Intentó obligar a un menor a vender sustancias prohibidas y todo terminó en tragedia

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) esclarecieron el homicidio de José Simón Paredes Jiménez de 53 años, donde está presuntamente implicado un menor de edad.

La información la dio a conocer el director del organismo, Douglas Rico. El comisario destacó que localizaron el cadáver de Paredes en estado de descomposición en una zona boscosa del sector Pozo de la Culebra, municipio General Manuel Cedeño en el estado Bolívar.

Rico dijo que, luego de la investigación de campo y entrevistas técnico-científicas sostenidas con familiares de la víctima, se «determinó la corresponsabilidad de un menor apodado El Hamalio».

Según las pesquisas, «el hecho se generó luego de que la víctima intentara obligar al menor a comerciar sustancias estupefacientes y psicotrópicas».

Rico acotó que el «el joven se negó» a acceder a la petición de José Simón. Por ello «accionó un arma de fuego en su contra para luego huir del lugar».

Posteriormente lograron detener al menor y localizaron el arma de fuego usada en el hecho, además de las municiones y una moto. El joven quedó a la orden del Ministerio Público.