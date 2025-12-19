EN BOLÍVAR: Dos adolescentes desaparecieron tras salir a trotar el 15Dic, esto dijeron las familias

Dos adolescentes se encuentran desaparecidos desde el pasado 15 de diciembre cuando salieron a trotar en horas de la tarde en Ciudad Guayana, estado Bolívar.

Los jóvenes identificados como Alexander Aíran Alvarado Reyes, de 15 años, y Ashleikert Eduardo Ríos Salamanca, de 17 años salieron a trotar en la avenida Leopoldo Sucre Figarella, cerca de la represa Macagua. Los desaparecidos son primos y practicantes de boxeo.

De acuerdo con sus familiares, los primos solían salir en horas de la tarde a hacer ejercicio por la zona, pero desde el lunes no regresaron a sus casas.

“Le dije: no vayas a llegar tarde. Su papá lo vio salir con mi sobrino para dirigirse a trotar. Por acá cerca hay una casa donde ellos practican el boxeo, pasaron por allí y dijeron que iban a calentar para seguir con su actividad que era el boxeo. Bajaron por Macagua para hacer sus actividades de calentamiento», puntualizó Liliana Salamanca, madre de Ashleikert Ríos, a Correo del Caroní.

Eso ocurrió a las 5:30 de la tarde y desde entonces más nadie supo de ellos. «Pasaron las 6:00, las 7:00, las 8:00. Las personas del boxeo estaban ya preocupadas, mi cuñada me llama y yo a esa hora aún no estaba preocupada. Cuando se hacen las 10:30, ya obviamente yo sabía que algo estaba pasando porque en realidad no acostumbra hacer eso», añadió.

Alexander es estudiante de cuarto año de bachillerato en la escuela Fe y Alegría Caroní, mientras que Ashleikert estudia primer semestre de construcción civil en la Universidad de Oriente – Bolívar.