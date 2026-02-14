En Bolívar: Aberrado profesor de fútbol que fue descubierto y condenado por lo que hacía a sus alumnos

La justicia venezolana condenó esta semana a un profesor de fútbol, identificado como Wilmer Javier Mayorga, de 44 años, por abusar sexualmente de sus alumnos en la localidad de Upata, municipio Piar del estado Bolívar.

El caso salió a la luz el 23 de enero de 2020 en el sector Santo Domingo. De acuerdo al Ministerio Público, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Upata recibió una denuncia en contra de Mayorga.

La acusación afirmaba que Mayorga abusaba sexualmente de los niños que entrenaba en el parque Bicentenario de Upata. Las víctimas eran menores de edad entre los 6 y 13 años.

Una comisión se desplazó hasta la vivienda de Mayorga para corroborar la denuncia. En el interior de la casa, encontraron a una de las víctimas, quien afirmó que el profesor le tocaba sus partes íntimas y «lo obligaba a practicarle sexo oral».

PROCESO CONTRA MAYORGA

El profesor resultó detenido en la vivienda y el Ministerio Público puso en marcha las investigaciones. Así pues, determinaron que Mayorga también abusó de otros cinco niños, a quienes invitaba a «jugar videojuegos en la vivienda».

La Fiscalía 10a del segundo circuito ratificó la acusación contra Mayorga. Luego lo imputó de los delitos de «abuso sexual a niños con penetración en acción continuada y abuso sexual a niños sin penetración en acción continuada».

El proceso judicial contra Mayorga se extendió por varios años hasta que el Tribunal 3º de Juicio de Puerto Ordaz lo declaró culpable. Ahora tendrá que pasar 24 años tras las rejas. El sujeto permanece detenido en la sede de la policía regional en San Félix.