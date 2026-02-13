Sucesos

Detenidos cuatros policías en Baruta por pedir $3.000 a un hombre para ‘no procesarlo’, así los descubrieron

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: Contrapunto

Las autoridades capturaron a cuatro policías municipales de Baruta, en el estado Miranda, por, presuntamente, pedirle 3.000 dólares en efectivo a una persona para no procesarla a finales de enero.

El Ministerio Público informó sobre la detención de los cuatro policías. Se trató del oficial en jefe Jeison Eduardo Hernández Guzmán (32) y los primeros oficiales Rafael Eduardo Salcedo Rosendo (33), Junior Alfonso Nieto Gil (25) y Ángel Manuel Tovar Perozo (24).

El caso se remonta hasta horas de la tarde del pasado 28 de enero, en el sector Rafael de Baruta. De acuerdo al reporte oficial, los policías hicieron un procedimiento y capturaron a un hombre involucrado en un robo.

En lugar de trasladarlo al comando, los policías, aparentemente, le exigieron 3.000 dólares para dejarlo ir, pero solo entregó 500. En ese sentido, los funcionarios simularon una fuga y oficial jefe Hernández disparó dos veces al aire.

CAPTURA DE LOS POLICÍAS

Tras los hechos, el sujeto que había sido detenido fue hasta la oficial de Investigación de las Desviaciones Policiales de Baruta. El sujeto informó sobre lo ocurrido y los cuatro policías involucrados resultaron aprehendidos «inmediatamente».

Los funcionarios quedaron a la orden del Ministerio Público. En la audiencia de presentación, la Fiscalía 76° del Área Metropolitana de Caracas (AMC) imputó a los policías y el Tribunal 26° de Control del AMC dictó la privativa de libertad.

Los cuatro policías fueron acusados por los delitos de retraso u omisión intencional de funciones en la modalidad agravada, favorecimiento a la evasión, agavillamiento y uso indebido de arma orgánica. A Hernández se le sumó el cargo de descarga de arma de fuego en zona residencial.

