Sucesos

En Aragua: Mujer amaneció muerta después de que su novio ebrio la lanzó contra una pared

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
Las autoridades policiales capturaron esta semana a un sujeto de 38 años, identificado como Kervin Rafael Requena Canelón, que habría asesinado a su novia en el municipio Santiago Mariño, estado Aragua.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en redes sociales de la captura de Requena. La víctima fue identificada como Joselyn Alejandra Ache Espinoza, de 39 años.

Los hechos se dieron en la vivienda de la pareja en la parroquia Pedro Arévalo Aponte. De acuerdo a las investigaciones, Requena y Ache estaban consumiendo bebidas alcohólicas y «se originó una discusión entre ellos».

El Cicpc se encargó de las investigaciones del asesinato. Foto: Archivo

La situación escaló rápidamente y Requena optó por «propinarle múltiples golpes» a su novia. Luego el sujeto «la arrojó contra la pared» «cosa que era hábito en él cada vez que consumía alcohol».

REQUENA MATÓ A SU NOVIA

Poco después de la agresión, ambos se fueron a dormir. Sin embargo, Requena no esperaba que su novia no reaccionara en la mañana. Tras verificar su estado, descubrió que estaba sin signos vitales.

«Al realizar la necropsia de ley se determinó que la misma falleció por insuficiencia respiratoria aguda, debido a edema cerebral severo por lesión contusa», explicó Rico.

Detectives de la Delegación Municipal Mariño del Cicpc se encargaron de las investigaciones del caso. Poco después, Requena fue detenido por las autoridades y quedó a la orden del Ministerio Público.

