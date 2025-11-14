Escalofriante hallazgo de restos humanos en La Guaira causa alarma cerca de popular restaurante

Las autoridades avanzan en las investigaciones sobre el hallazgo de los restos de un cuerpo en la parroquia Catia La Mar, en el estado La Guaria. Se desconoce la identidad o edad de la víctima.

El macabro hallazgo se dio en la noche del nuevo en el sector Puerto Viejo. De acuerdo al diario Últimas Noticias, transeúntes vieron una pierna de un cuerpo humano en una zona aledaña al restaurante Brisas del Mar y alertaron a las autoridades.

Los organismos de seguridad pusieron en marcha las investigaciones para dar con el resto del cuerpo. Poco después, encontraron una segunda pierna a unos 300 metros de distancia, a un lado de una cancha de bolas criollas.

Funcionarios acordaron las zonas en las que estaban los restos. Poco después, llegaron comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que se encargaron del caso.

IDENTIDAD DEL CUERPO

Los expertos forenses levantaron los restos del cuerpo y recolectaron las evidencias en la escena del crimen. De igual forma, esperan que los análisis en los laboratorios del Cicpc revelen nuevos detalles del caso.

Las autoridades avanzan en las investigaciones del caso, aunque todavía no han confirmado oficialmente la identidad de la víctima. Reportes extraoficiales apuntan que los restos pertenecían a un hombre.

Las pesquisas del Cicpc serán cruciales para conocer el sexo, edad y nombre de la víctima. Además, esperan determinar la causa de muerte y qué ocurrió con el cuerpo antes del hallazgo.