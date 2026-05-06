EN ARAGUA: Detienen a mujer por abandonar a sus hijos por tres días, la policía quedó en shock al ver dónde estaba

Organismos de seguridad privaron de libertad a una mujer en el estado Aragua luego de dejar a sus tres hijos menores de edad solos durante tres días sin ningún tipo de supervisión, mientras ella se encontraba de vacaciones en una playa.

De acuerdo con medios locales, la mujer estuvo fuera de casa durante tres días y dos noches. Por suerte, un familiar de los niños se dio cuenta de la situación y de inmediato dio aviso a las autoridades para denunciar lo ocurrido.

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Cuando la mujer regresó a su casa, ubicada en el municipio Girardot, los uniformados ya la estaban esperando y la detuvieron por el abandono de sus tres hijos, según reportó el medio local Maracay Informa Plus.

De igual forma, en el procedimiento intervinieron autoridades del Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Los expertos señalaron que la omisión de cuidados puso en riesgo inminente la integridad física y emocional de los menores, quienes ya se encuentran bajo resguardo.

«El día de las madres merece su regalo», escribió un usuario en Instagram. Mientras que otro añadió: «Me encanta cuando los mismos familiares se atreven».