Niña estuvo a punto de morir en Lara, este animal se escondía en la toalla con la que se estaba secando

Una niña de 5 años estuvo al borde de la muerte luego de que un escorpión la picó en el cuello en su propia casa ubicada en la parroquia Montaña Verde, municipio Torre, del estado Lara.

María Yajure, madre de la víctima, contó que la niña se dio un baño a las 3 de la tarde, sin pensar el animal se escondía en la toalla que usó para secarse.

Cuando la pequeña sintió la picadura en el cuello, pegó un grito, por lo que su madre alertada se acercó hacia donde estaba y no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que la había picado un escorpión.

La mujer trasladó a su hija de inmediato a un centro médico cercano en El Venado, donde le brindaron los primeros auxilios para estabilizarla.

LEA TAMBIÉN: RECUPERARON DOS CUERPOS DE LAS 14 VÍCTIMAS QUE MURIERON EN UNA MINA DE BOLÍVAR TRAS MÁS DE 70 HORAS DE LABORES

Sin embargo, debido a la urgencia del caso la trasladaron al servicio de Toxicología del Hospital Chiquinquirá de Maracaibo donde la niña recibió el tratamiento oportuno, reseñó Noticias al Día.

El mayor Luis Contreras, del cuerpo de Bomberos del INEA, experto en mordeduras de serpientes y escorpiones, explicó que si la persona afectada no recibe el suero antiescorpiónico durante las primeras seis horas después de la picadura, el riesgo de muerte aumenta considerablemente.

No obstante, aclaró que no todos los escorpiones que existen en Venezuela son venenosos. Asimismo, exhortó a las personas en las zonas rurales a sacudir muy bien zapatos, medias o prendas de vestir que son sitios donde les gusta estar a esos animales.

Finalmente, reiteró el llamado a las personas a estar «pilas» ya que los escorpiones suelen proliferar mayormente en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre.