EN AMAZONAS: Localizan sin vida a menor que estuvo desaparecida por 27 días tras ser arrastrada por un río

Autoridades localizaron sin vida, este viernes 6 de marzo, el cuerpo de una menor que pasó 27 días desaparecida tras ser arrastrada por la corriente del río Cataniapo en Puerto Ayacucho, estado Amazonas.

La infante, identificada como Salomé Castaño Beltrán, de 11 años de edad, se bañaba junto a dos amigos en el Balneario La Culebra del mencionado río cuando los sorprendió una crecida que terminó llevándosela junto a otros adolescentes, a quienes si localizaron con vida ese mismo día.

Voluntarios de los pueblos Yekuana, Huòttöją y Curripaco en conjunto con funcionarios de Protección Civil, Bomberos y el padre de la menor, Rubén Castaño, no cesaron en el rastreo de los restos de la pequeña, los cuales se hallaron en una caverna subacuática a más de 30 metros de profundidad, 27 días después de su desaparición.

De acuerdo a las versiones de medios locales, un buzo realizó el rescate del cuerpo de la niña. Luego de la compleja maniobra de extracción, al rescatista lo trasladaron de urgencia a la Sala de Emergencias del Hospital José Gregorio Hernández (HJGH).

Según informes médicos, el buzo sufrió un incidente biológico durante la inmersión debido al estado de descomposición de los restos, reseñó Notitarde.

CUATRO SEMANAS DE BÚSQUEDA INCESANTE

Como ya se había informado, el pasado 7 de febrero, Salomé Castaño Beltrán junto a dos adolescentes salieron al sector La Culebra para compartir en el balneario, lugar donde sucedió el siniestro debido a la compleja geografía del Cataniapo.

El gobernador de la entidad, Miguel Rodríguez, expresó su pesar por lo ocurrido. Además, agradeció la solidaridad del pueblo amazonense por acompañar en oraciones y logística durante las cuatro semanas de búsqueda.

Por su parte, al cuerpo de la niña lo llevaron a la morgue del HJGH para las experticias legales correspondientes.