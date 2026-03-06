Conmoción en Amazonas: Habitantes de una zona rural habrían sacrificado a una tigre mariposa y su cachorro

Los habitantes de una localidad rural del municipio Atures, estado Amazonas, habrían sacrificado a dos tigres mariposas (Panthera onca) luego de que mataran a varios perros de la comunidad.

Los hechos se dieron en la comunidad Botellón de Agua Linda. De acuerdo a reportes extraoficiales, se trataba de un cachorro y su madre, quienes generaron tensión entre los locales por varios días.

En primera instancia, los locales vieron a un cachorro merodeando en las inmediaciones de la comunidad. Poco después, observaron a una hembra adulta, que se presume era la madre del pequeño.

Los testigos de la zona afirmaron que los tigres mariposa devoraron varios perros de la comunidad. Con el paso de las horas, incrementaron las preocupaciones sobre un posible ataque a un vecino, especialmente un menor de edad.

MATARON A LOS TIGRES

Producto de la gran preocupación y la sensación de una amenaza inminente, los locales optaron por medidas radicales: orquestaron un plan para matar a ambos tigres y evitar que pudieran atacar a la comunidad.

No hay detalles sobre cómo fueron sacrificados ambos tigres. Tan solo ha circulado una fotografía en la que se puede ver el cuerpo de la madre sobre una estructura de zinc.

Los habitantes tomaron esta decisión ante la falta de protocolos claros para este tipo de situaciones. Mientras tanto, piden que se activen canales de comunicación claros para evitar incidentes con tigres.

Los tigres mariposas están incluidos en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Se trata de una «especie casi amenazada» y su número está en declive.