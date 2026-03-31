Sucesos

Empleada se ganó la confianza de su jefe, aprovechó su cargo como administradora y se robó impactante suma de dinero

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
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Foto: Cortesía

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a una mujer por sustraer una impresionante suma de dinero de la empresa para la que laboraba en Falcón.

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La mujer quedó identificada como Enadys Del Carmen Atencia Pineda, de 37 años y fue detenida en la parroquia Tucacas, municipio José Laurencio Silva, estado Falcón.

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El director del Cicpc, Douglas Rico, indicó que Atencia Pineda aprovechó que laboraba como administradora de la empresa para cometer el hecho.

LO QUE ROBÓ LA MUJER 

«Se pudo conocer que la fémina, valiéndose de la confianza de sus jefes y sus funciones como administradora en la misma, sustrajo en varias transacciones 7 millones 322 mil 279 bolívares. Los cuales utilizó en beneficio propio, causándole pérdidas a la empresa», comentó el comisario en sus redes.

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Dicha cantidad equivale a 15.452 dólares. Esto de acuerdo a la tasa prevista por el Banco Central de Venezuela (BCV) este martes, 31 de marzo, que se cotiza en 473,87 bolívares.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

 

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