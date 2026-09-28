Emboscada mortal: Asesinaron a motorizado y su acompañante de múltiples disparos mientras iban por la Av. San Martín

Un motorizado y su acompañante murieron baleados mientras transitaban por la avenida de San Martín en el municipio Libertador de Caracas durante la madrugada de este lunes, 28 de septiembre.

«Las víctimas quedaron identificadas como Isaac Arturo Viñoles Castro y Bárbara Regalado. De acuerdo con la información conocida, ambos se encontraban transitando a bordo de una moto al frente del Bloque de Armas cuando les efectuaron los disparos», informó el reportero Román Camacho a través de sus redes sociales.

Isaac murió en el lugar del hecho luego de recibir varios impactos de bala. La mujer resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia hasta el Hospital Pérez Carreño en La Yaguara donde posteriormente falleció.

En las imágenes compartidas por el reportero se puede ver que el cuerpo del motorizado quedó tendido en la carretera junto a la moto en la que se desplazaba.

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Al lugar del ataque arribaron funcionarios de la PNB y el Cicpc para llevar a cabo los procedimientos correspondientes.

Funcionarios del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses trasladaron los cuerpos de las víctimas hasta su sede en Bello Monte.

Asimismo, se conoció que detectives del Cicpc iniciaron las investigaciones para esclarecer por qué ocurrió el asesinato, así como para dar con los responsables de este asesinato.