El trágico desenlace de un trabajador que intentó apagar incendio de un transformador en Portuguesa

Un trabajador de un supermercado ubicado en Acarigua, Portuguesa, identificado como Eduardo José Fernández Valladares, murió este sábado 9 de mayo tras luchar por su vida desde el pasado 28 de abril, tras no resistir las lesiones que sufrió al caer de un poste eléctrico cuando intentó apagar el incendio de un transformador.

Las autoridades locales confirmaron el deceso del empleado tras diez días de hospitalización, enlutando así a una familia.

El incidente ocurrió exactamente en la intersección de la avenida 29 con calles 30 y 31 de Acarigua. Un transformador instalado en un poste comenzó a incendiarse debido a un presunto derrame de aceite dieléctrico. Este fallo técnico generó un fenómeno ígneo y luego una contraexplosión por arco eléctrico.

En ese momento, Fernández Valladares decidió actuar frente a la emergencia y escaló por la pared del establecimiento comercial para alcanzar la cima del poste. El hombre intentó apagar las llamas utilizando un extintor de incendios mientras se encontraba en las alturas.

LA TRÁGICA CAÍDA DE FERNÁNDEZ VALLADARES

Una segunda y fuerte contraexplosión sorprendió al trabajador mientras manipulaba el equipo de extinción en la parte alta del poste. La fuerza del estallido provocó que el hombre perdiera el equilibrio y cayera desde la altura hasta el pavimento. El impacto contra el suelo le ocasionó heridas de extrema gravedad, alarmando a los presentes.

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio poco después para sofocar el incendio y evitar que el fuego se propagara. Mientras tanto, testigos del hecho trasladaron a Fernández Valladares en un vehículo hacia un centro asistencial. El herido ingresó de urgencia al Hospital Dr. Jesús María Casal Ramos de Acarigua-Araure.

Los médicos del centro de salud diagnosticaron al trabajador con múltiples fracturas en diversas partes de su cuerpo tras la caída. Asimismo, el paciente permaneció bajo estricta atención médica y vigilancia profesional durante más de una semana.

Sin embargo, su humanidad colapsó la tarde de este sábado y los doctores confirmaron su fallecimiento.