El trágico descubrimiento que hicieron en el caso del niño que conmocionó a Bolívar, esto le hizo su papá

Autoridades confirmaron que el niño de tres años asesinado en El Manteco, municipio Piar del estado Bolívar sufrió agresión sexual por parte de su victimario mientras aún seguía con vida.

«De acuerdo con el informe de la autopsia, la causa de muerte fue asfixia mecánica por broncoaspiración de tierra; asimismo, los estudios patológicos determinaron que el infante», informó el reportero Román Camacho.

El dantesco hecho ocurrió el pasado lunes 21 de septiembre. El cuerpo del niño apareció dentro de un saco de tela en una zona baldía del sector Aeropuerto.

Los investigadores no tardaron mucho tiempo en señalar al padre del menor como responsable, por lo que lo privaron de libertad.

Al mismo tiempo se desencadenaron una serie de protestas violentas en la zona. «Tras el hallazgo del cadáver, habitantes de la localidad acudieron a las dependencias de la estación policial del sector, donde generaron destrozos e ingresaron al recinto para extraer al acusado. Posteriormente, un grupo de personas no identificadas trasladó al detenido en un vehículo tipo motocicleta para ponerlo nuevamente bajo custodia de los organismos de seguridad».

Trascendió de manera extraoficial que la madre del menor también estaría bajo custodia policial, aunque se desconoce si enfrenta alguna acusación.

Mientras tanto, las autoridades siguen investigando para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.