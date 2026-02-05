El secuestro y asesinato de un productor agropecuario conmociona Guárico: delincuentes pedían impresionante cifra en dólares

Los habitantes de la localidad Las Mercedes del Llano, en el estado Guárico, están conmocionados por el brutal asesinato del productor agropecuario Ricardo González Rojas, quien llevaba varios días secuestrado.

Medios regionales indicaron que el cuerpo de González fue hallado en la carretera nacional Chaguaramas – Memo, a la altura del sector Samanito. Lugareños encontraron el cadáver y alertaron a las autoridades.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y funcionarios de otros organismos de seguridad se desplazaron hasta la escena del crimen. Luego levantaron el cadáver de González.

Reportes extraoficiales indican que el cuerpo de González presentaba, aproximadamente, tres disparos. Se desconoce cuánto tiempo llevaba el cadáver en esta zona.

SECUESTRO DE GONZÁLEZ

El caso se remonta hasta el pasado domingo, 1 de febrero, cuando González fue secuestrado en la Finca El Alto, en el sector La Cruz. Testigos relataron que varios sujetos armados se llevaron a la fuerza al productor agropecuario.

Los secuestradores se contactaron con la familia y solicitaron un pago de 200.000 dólares para liberar a González. Se desconoce si hubo alguna negociación o si entregaron dinero a los criminales.

De acuerdo a NotiGuárico, el secuestro habría sido ejecutado por la banda de Manuel Mandarria, una célula del Tren del Llano. Los secuestradores, que todavía no han sido identificados, mantuvieron en cautiverio a González por cuatro días.

El asesinato de González generó gran conmoción en la zona, puesto que era muy querido por los vecinos y miembros de su gremio. Ahora exigen que se haga justicia y aumenten las medidas de seguridad en la localidad.