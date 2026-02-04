Brutal crimen pasional en La Guaira: «La apuñaló durmiendo» y luego tomó una drástica decisión

Los habitantes de la localidad de Osma, en el estado La Guaira, están conmocionados por el brutal asesinato de una mujer de 60 años, identificada como Marisol Castillo, en manos de su pareja, quien luego se habría quitado la vida.

Los hechos se dieron en la madrugada del lunes en una vivienda en el sector Ciudad Tablita, en la parroquia Caruao. De acuerdo a Últimas Noticias, el victimario fue Óscar Brito, de 52 años, pareja de Castillo.

Vecinos y conocidos de la pareja afirmaron que había fuertes tensiones entre ambos. Sin embargo, hay dos versiones extraoficiales: Brito asesinó a Castillo mientras dormía o durante una pelea.

«Ella ya no quería nada con él, parece que él le descubrió unas cosas, unos mensajes… y en la noche le apuñaló durmiendo», dijo una fuente cercana al caso. «Le cortó la vena aorta», acotó.

La segunda teoría indica que la pareja tuvo una severa discusión durante la madrugada y la situación escaló rápidamente. Castillo habría logrado herir a Brito, pero este le propinó dos puñaladas en el abdomen y cuello.

En ambas teorías, presuntamente, Brito se habría quitado la vida tras cometer el crimen. Presuntamente, se habría ahorcado junto al cuerpo de Castillo.

CONMOCIÓN POR CASTILLO

El caso salió a la luz cuando un hermano de la víctima llegó a la vivienda y encontró el cuerpo de Castillo tendido en el suelo. Supuestamente, Brito estaba a su lado, ahorcado, sin signos vitales.

Funcionarios de la Policía de La Guaira y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron a la escena del crimen. Luego levantaron los cadáveres de Castillo y Brito.

Las autoridades avanzan en las investigaciones sobre el crimen y buscan determinar las circunstancias en las que murió la pareja. Castillo, ama de casa, era madre de dos hijos adultos. No tenía descendencia en común con Brito.