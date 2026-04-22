El macabro plan de una mujer contra sus antiguos jefes para quedarse con miles de dólares y un carro en La Guaira

Las autoridades policiales anunciaron este miércoles la captura de una mujer de 40 años, identificada como Liz Nayanka Pérez De Brito, por, presuntamente, extorsionar a sus antiguos jefes por más de 100.000 dólares en el estado La Guaira.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en redes sociales sobre la captura de Pérez. La mujer trabajaba como administradora de una empresa y tuvo acceso a información sensible.

«Aprovechando su cargo, se apropió indebidamente de un equipo de computación, propiedad de la empresa, donde tenía gran parte de la información financiera y estrategias corporativas de carácter confidencial», detalló el reporte policial.

Pérez habría comenzado un «ciclo de coacción» contra los propietarios de la empresa. En tal sentido, exigió 100.000 dólares en efectivo y un vehículo valuado en 40.000 dólares a cambio de no develar la información.

En caso de no hacer el pago, Pérez amenazó con eliminar los registros financieros de la empresa y difundir datos personales y contables de los directivos. Todo ello con el «fin de difamar el prestigio y la credibilidad institucional de la organización».

CAPTURA DE PÉREZ

Las víctimas presentaron una denuncia ante el Cicpc y la Delegación Municipal de La Guaira puso en marcha las investigaciones. En ese sentido, los detectives lograron verificas las presuntas acciones de Pérez.

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La sospechosa resultó detenida en La Guaira y trasladada a los calabozos de la entidad. Luego el caso quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos contra Pérez.