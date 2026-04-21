Padrastro siniestro: Hizo algo atroz al hijo de 4 meses de su pareja, furioso porque ella se fue a una fiesta en Zulia

Las autoridades policiales anunciaron este martes la captura de Fernando de Jesús Mercado Sierra, quien habría asesinado a golpes a su hijo adoptivo de cuatro meses en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

Los hechos salieron a la luz cuando el bebé, llamado Jesús, fue internado en el Hospital Universitario de Maracaibo el pasado 12 de abril. Desde un principio, el personal médico sospechó que el niño había sido maltratado.

A pesar de los esfuerzos de los médicos, el bebé «falleció producto de las múltiples lesiones que presentaba», según informó Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

La Delegación Municipal Machiques puso en marcha las pesquisas del caso. Tras varios días de investigaciones, determinaron que el bebé había muerto en manos de Fernando Mercado, pareja de su madre.

GOLPIZA AL BEBÉ

Los detectives determinaron que la madre del bebé, identificada como Luz Dary Mejía Romero, dejó al pequeño con Mercado para irse a una fiesta. Aparentemente, esta decisión enfureció al sujeto y arremetió contra el bebé.

«Al escuchar llorar al bebé, arremetió contra él y le propinó una fuerte golpiza, dejándolo malherido», detalló Rico. Luego Mercado trasladó al pequeño hasta el Hospital Universitario, en «donde informó de distintas versiones de lo sucedido».

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Una vez los detectives determinaron lo ocurrido, tanto Mercado como Luz Mejía fueron detenidos y trasladados al comando policial. Luego el caso quedó en manos del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes.