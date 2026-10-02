El insólito caso de un barbero capturado en Carabobo: ocultó sustancias en el lugar menos pensado

Las autoridades policiales capturaron a un joven de 18 años, identificado como Jhonny Gabriel Torres Mendoza, por posesión de drogas en la localidad de Mariara, municipio Diego Ibarra, estado Carabobo.

El operativo policial fue llevado a cabo en la invasión Octava Estrella de la parroquia Aguas Calientes. De acuerdo al medio regional El Carabobeño, Torres fue detenido por funcionarios de la Policía de Carabobo.

Los agentes le dieron la voz de alto a Flores e hicieron una inspección de rutina. Durante la revisión corporal, se percataron de que el joven tenía un objetivo extraño en el bolsillo: pepa de mango seca.

La pepa estaba amarrada con una liga y se notaba que podía abrirse, lo que alertó a los funcionarios. En tal sentido, los agentes examinaron la semilla y se percataron de que había droga en su interior.

TORRES AL MP

Reportes oficiales indicaron que en el interior de la pepa había 3,59 gramos de crack. Los agentes concentraron en el lugar la detención de Flores e incautaron la droga, la principal evidencia del crimen.

Flores fue trasladado a los calabozos policiales. Luego su caso quedó en manos del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMAZONAS: DENUNCIÓ EL ROBO DE SU MOTO, PERO DESCUBRIERON QUE NO SE ACORDABA DONDE LO ESTACIONÓ POR UNA INSÓLITA RAZÓN

Al tratarse de una dosis superior a los dos gramos (límite para consumo personal), Torres enfrentaría cargos por posesión ilícita o tráfico de drogas. Si hay evidencias de comercialización, podría enfrentar una pena entre los ocho y doce años en prisión.