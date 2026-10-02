AMAZONAS: Denunció el robo de su moto, pero descubrieron que no se acordaba donde lo estacionó por una insólita razón

Las autoridades policiales anunciaron este jueves la captura de un hombre de 43 años, identificado como Hildebrando Rafael Flores Camico, por el presunto delito de simulación de hecho punible en la localidad de Puerto Ayacucho, estado Amazonas.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó de la detención de Flores. Los hechos se dieron en la avenida 23 de Enero, parroquia Fernando Girón Tovar, municipio Atures.

De acuerdo al reporte policial, Flores se dirigió hasta un comando policial para denunciar el supuesto robo de su moto. Las fuerzas de seguridad se desplegaron en el sector para intentar con el paradero del vehículo.

Lo que no esperaban las autoridades es que iban a localizar la moto en las inmediaciones del lugar en el que habría ocurrido el robo. Flores, aparentemente, incurrió en una simulación de hecho punible.

CAPTURA DE FLORES

Las investigaciones determinaron que Flores había estado consumiendo bebidas alcohólicas durante el día del incidente. En tal sentido, el hombre no recordaba dónde había estacionado la moto y presentó una denuncia ante las autoridades.

El reporte oficial no aclaró si Flores realmente creía que su moto había sido robada o si presentó la denuncia para que los funcionarios encontraran el vehículo extraviado.

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Detectives de la Delegación Municipal Puerto Ayacucho realizaron la detención de Flores. Luego el hombre quedó en manos del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes.