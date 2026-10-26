El extraño caso de Esteban: Disfrutaba de un día de playa con su familia en Puerto Cabello y todo terminó en tragedia

Una extraña muerte sacudió a Puerto Cabello en el estado Carabobo luego de que la Organización Salvamento Marítimo de la localidad localizara el cuerpo de un joven tras varias horas de búsqueda.

La víctima respondía al nombre de Esteban Gabriel Ruiz, de 18 años, quien era originario de la urbanización Cubito 2, de Puerto Cabello y estudiaba en el Instituto Venezolano de Capacitación Profesional de la Iglesia.

La alerta sobre la desaparición llegó a las autoridades la tarde del domingo en Playa Sonrisa, por lo que iniciaron una intensa búsqueda.

De acuerdo con medios locales, el joven se encontraba disfrutando de un día de playa cuando por circunstancias desconocidas desapareció mientras estaba en el agua. Los propios familiares de la víctima dieron el aviso a las autoridades.

En la búsqueda participaron funcionarios de Protección Civil, Bomberos Municipales, Bomberos Marinos, guardacostas, Policía Municipal de Puerto Cabello, Policía de Carabobo y Policía Nacional Bolivariana de los Espacios Acuáticos. Trascendió que el cuerpo apareció pasadas las 10 de la noche.

Los organismos especializados trasladaron a la víctima al hospital Prince Lara, de Puerto Cabello donde le harán las pruebas correspondientes para determinar las causas de la muerte. Además, comisiones del CICPC se hicieron presentes en el lugar del suceso para iniciar las averiguaciones.

Personas cercanas a la víctima expresaron su sorpresa por lo ocurrido debido a que Playa Sonrisa destaca por no tener un fuerte oleaje.